Rusia volvió a rechazar la extracción de Maduro de Venezuela calificándola de «secuestro»

El gobierno de Rusia rechazó este sábado la acción militar con la que Estados Unidos capturó y sacó de Venezuela a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, calificándola como una «agresión armada» que viola la soberanía nacional y el derecho internacional. En este sentido, exigió a la nación norteamericana que proceda a liberarlos de manera inmediata.

Así lo manifestó la vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, durante una rueda de prensa ofrecida desde la sede del organismo.

«Lo que ocurrió en Venezuela viola gravemente las obligaciones jurídicas internacionales de EEUU. Cualquier sentencia judicial es ilegal si el tribunal estadounidense no tiene en cuenta el derecho internacional y no decide liberar al presidente arrestado, es decir secuestrados», señaló Zajárova.

#18Ene #Rusia #EEUU #Venezuela

El gobierno de Rusia rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y calificó la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores como una “agresión armada” que viola la soberanía y el derecho internacional, exigiendo su liberación… pic.twitter.com/Z4yzszwefq — Reporte Ya (@ReporteYa) January 18, 2026

HABÍA EMITIDO UN COMUNICADO EL PROPIO TRES DE ENERO

Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso había condenado el ataque a través de un comunicado publicado el propio tres de enero, día de la operación estadounidense.

«Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable», señalaba la misiva.

LEA TAMBIÉN: LO QUE REVELÓ ESTADOS UNIDOS SOBRE LA VENTA DEL PETRÓLEO VENEZOLANO TRAS LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

«Instamos firmemente a los líderes estadounidenses a reconsiderar su posición y liberar al presidente legalmente elegido de un país soberano y a su esposa», añadió la cancillería de la nación euroasiática.

Además, el jefe de la cartera de Exteriores rusa, Serguéi Lavrov, habló con la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para expresarle la «firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión armada».

La embajada de Rusia en Caracas se refirió también al ataque e informó que su sede no se había visto afectada.