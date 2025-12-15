Rusia reiteró apoyo a Maduro y calificó presión de EEUU en el Caribe como «chantaje militar»

El director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin, reiteró el apoyo del gobierno de Vladimir Putin a Nicolás Maduro ante «la presión política y el chantaje militar» de Estados Unidos en el Caribe.

«En estos días expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y confirmamos el apoyo de la política del Gobierno de Nicolás Maduro, dirigida a defender los intereses nacionales y la soberanía de la patria», señaló el diplomático, durante un foro juvenil ruso-venezolano celebrado en Moscú, según reportó la agencia TASS.

En esta línea, reiteró el rechazo a la presión contra uno de sus principales aliados en el Caribe. «En estos momentos está sometida a una presión política y un chantaje militar directos».

Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación en mayo pasado, días antes de que Washington anunciara el comienzo de la operación contra el narcotráfico Lanza del Sur, relacionada con la lucha de EEUU contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

Según autoridades rusas, este documento «expone la necesidad de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluido en el ámbito técnico-militar».

Funcionarios del gobierno de Putin han reiterado que actuarán plenamente en el marco de las obligaciones mutuas fijadas con los «amigos venezolanos».

No obstante, han negado que el gobierno de Maduro les haya solicitado oficialmente ayuda militar.