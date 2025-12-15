Mundo

María Corina habría sufrido una fractura vertebral durante su travesía para salir de Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
María Corina

La líder de la oposición en Venezuela y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habría sufrido una fractura vertebral durante el operativo secreto en el que la sacaron de Venezuela.

De acuerdo a fuentes con conocimiento de la situación, médicos en Oslo han confirmado ahora la existencia de una fractura en una vértebra, según reveló el medio noruego Aftenposten.

Se cree que la lesión se produjo cuando huyó de Venezuela en una pequeña embarcación pesquera el lunes de la semana pasada.

Personas relacionadas con la operación destacaron que María Corina estuvo varias horas en el mar, debido a que se quedaron sin GPS. Además, destacaron especialmente las malas condiciones y fuertes olas y viento que había ese día.

Según lo publicado por el medio mencionado anteriormente, María Corina acudió al Hospital Universitario de Ullevål, en Oslo donde evaluaron sus lesiones.

María Corina

Otras fuentes en Noruega confirmaron la información. «El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto implicó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas», declaró a Aftenposten una persona conocedora del caso.

Hasta ahora ni María Corina, ni su equipo, se han pronunciado al respecto. No obstante, Magalli Meda, portavoz de Machado, habría confirmado al medio noruego la lesión.

Ahora mismo, la líder opositora tiene previsto quedarse un tiempo en Noruega a la espera de las recomendaciones de los médicos sobre el tratamiento a seguir.

No obstante, según una fuente con conocimiento del caso, la fractura vertebral no le impedirá regresar a su país, si así lo decide.

“Ella tiene plena intención de regresar a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue totalmente comprometida con su labor política y democrática. Al mismo tiempo, seguirá las recomendaciones que le indiquen los médicos”, señaló la fuente.

A pesar de la lesión en la espalda, Machado no ha detenido su agenda en Oslo y ha participado en numerosos eventos.

Mundo