Rusia emitió orden de búsqueda internacional contra el fundador de Telegram: ¿De qué acusaron a Pável Dúrov?

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) confirmó este miércoles, 29 de julio, que activó una orden de búsqueda internacional contra Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram.

De acuerdo con medios internacionales a Dúrov se le acusa de complicidad con el terrorismo por, supuestamente, permitir que la aplicación fuera usada por servicios de inteligencia ucranianos para reclutar a ciudadanos rusos con fines de sabotaje.

Por ahora, el organismo de seguridad no ofreció pruebas públicas que respalden la acusación.

Este tipo de señalamientos —vincular a opositores o figuras críticas con el «terrorismo» o el «extremismo»— se denuncia es una práctica recurrente del aparato estatal ruso contra ciudadanos que han salido del país.

Lo cierto, es que la orden se emitió bajo un clima de acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev sobre el uso de redes sociales para el reclutamiento en la guerra que ya se extiende por más de cuatro años.

También en medio de un pulso más amplio del gobierno ruso por limitar el peso de Telegram dentro de sus fronteras. Las autoridades han intentado en varias ocasiones bloquear o restringir el acceso a la aplicación, sin éxito duradero, en un esfuerzo por forzar a Dúrov a entregar información de usuarios o por empujar a la población hacia alternativas nacionales sin cifrado.

Entras las alternativas figura Max, la mensajería respaldada por el Estado que este año ha sido promovida activamente por VK —la heredera estatal de VKontakte— como sustituto de Telegram y WhatsApp.

El propio Dúrov ha calificado esa aplicación como una herramienta diseñada para la vigilancia y la censura política.

Por el momento no hay certeza sobre el alcance legal de esta notificación ni sobre si otros países o cuerpos policiales internacionales estarían dispuestos a darle curso.

Dúrov, de 41 años y nacido en San Petersburgo, es una figura que desde hace tiempo mantiene una relación tensa con el Kremlin.

Empresario tecnológico con trayectoria en varias plataformas digitales, reside fuera de Rusia y cuenta con ciudadanía francesa y de los Emiratos Árabes Unidos.

FRICCIONES CON KREMLIN

Su historial de fricciones con Moscú se remonta a la época en que dirigía VKontakte, la red social que llegó a ser la más popular del país antes de que él fuera desplazado de su control tras presiones oficiales a mediados de la década de 2010.

Ese episodio lo llevó a fundar Telegram, plataforma que actualmente es una de las de mayor uso en territorio ruso.

El empresario también enfrenta procesos legales en Francia, donde reside, vinculados a la difusión de contenido ilegal a través de su plataforma.