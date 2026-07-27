El perturbador asesinato de una joven embarazada, la apuñalaron para sacarle al bebé y la dejaron abandonada

María Camila Potosí, una joven venezolana de 21 años embarazada de ocho meses, fue hallada muerta y sin su bebé en el vientre cerca del río Meléndez, en el sector de La Buitrera, en Cali (Colombia).

El cuerpo presentaba al menos cuatro puñaladas y evidencias de que el bebé había sido extraído, según reportaron los medios colombianos El Colombiano y RCN Noticias.

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Se precisó, que el perturbador hallazgo se produjo el pasado 20 de julio, cuatro días después de que la joven fuera reportada como desaparecida.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, a Potosí la vieron con vida por última vez alrededor de las 4:16 de la tarde del 16 de julio. Cámaras de seguridad la registraron subiendo a una motocicleta junto a una mujer no identificada en ese momento.

Según RCN Noticias, la joven se encontraba en la casa de la familia de su pareja, en Meléndez, cuando esa mujer —que se presentó como su amiga— llegó a buscarla. Tiempo después, la propia familia de la sospechosa la reconoció en las imágenes y entregó a las autoridades.

HABLÓ LA EXPAREJA DE LA SOSPECHOSA

Carlos Rincón, expareja de la mujer señalada, declaró a los medios que ella no regresó a su casa la noche en que Potosí desapareció y no respondió a sus mensajes, para luego reaparecer al día siguiente comportándose «como si no hubiera pasado nada».

Rincón añadió que la sospechosa le había mentido en dos ocasiones anteriores asegurando estar embarazada. También, que en uno de esos episodios, afirmó haber perdido al bebé.

En tanto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Herbert Benavides, confirmó que la mujer del video de seguridad ya fue imputada por el crimen.

Las autoridades estiman que al menos otras cuatro personas estarían involucradas en el hecho, aunque hasta el momento no se han registrado detenciones adicionales.

Última imagen de la joven María Camila Potosï Tenía 8 meses de gestación y su cuerpo apareció a orillas del río en La Buitrera Cali pic.twitter.com/SrVGOLf1Dq — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) July 21, 2026



Ante la falta de nuevas capturas, la Policía de Cali elevó la recompensa por información.

«Hemos aumentado a 200 millones de pesos la recompensa. Esto por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen contra María Camila Potosí», escribió Benavides en su cuenta de X.

El comandante policial señaló que la investigación continúa abierta en varios frentes. Incluido uno de los aspectos más inquietantes del caso. Se trata del paradero y estado de salud del bebé que le sacaron a la víctima.

«Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para esclarecer la verdad. Y avanzar en cada una de las líneas de investigación, incluida la aclaración de los hechos relacionados con el estado de salud de su bebé», afirmó Benavides.