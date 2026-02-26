Mundo

Rusia aboga por liberación «inmediata» de Maduro y Cilia Flores

(EFE).- Rusia sigue abogando por la liberación «inmediata» del «presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa», capturados por fuerzas estadounidenses en enero pasado, afirmó el Ministerio de Exteriores de este país.

«Seguimos de cerca la situación en torno al así llamado juicio en Estados Unidos contra el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa. Exigimos su liberación inmediata», señaló la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

Esta no es la primera vez que Moscú insta a Estados Unidos a liberar a Maduro. Otro llamamiento similar fue el que Exteriores ruso hizo a principios de febrero y poco después del apresamiento del líder bolivariano, considerado uno de los principales aliados de Moscú en América Latina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCO RUBIO DICE QUE VENEZUELA ESTÁ «ENTRANDO EN LA FASE DE RECUPERACIÓN»: ¿HABRÁ ELECCIONES Y RECONCILIACIÓN NACIONAL?

Hace unas semanas, el expresidente ruso, Dmitri Medvédev, opinó que es muy probable que Maduro fuese indultado.

Mientras tanto, las autoridades rusas levantaron este martes la recomendación de no viajar a Venezuela por motivos de seguridad.

EFE
