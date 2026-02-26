Marco Rubio dice que Venezuela está «entrando en la fase de recuperación»: ¿Habrá elecciones y reconciliación nacional?

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró que el plan de las tres fases implementando por el Gobierno de Donald Trump en Venezuela se está cumpliendo y el país está entrando a la segunda etapa.

«Estamos entrando cada vez más en esta fase de recuperación, y parte de ella es la reconciliación nacional», indicó durante una conversación con periodistas.

En ese sentido, sostuvo que se han dado pasos muy positivos en Venezuela.

«Se ha liberado a cientos de presos políticos y se ha cerrado la infame prisión Helicoide. Todo eso es muy positivo. Se ha aprobado una Ley de Amnistía. De hecho, hubo un verdadero debate en la Asamblea Nacional sobre la ley e incluso se presentaron enmiendas, etc. No es suficiente, pero es positivo, y creo que empieza a sentar las bases para que la sociedad civil funcione allí», comentó.

Rubio consideró que, al entrar en esta fase de recuperación, EEUU ha hecho un buen trabajo colaborando con las autoridades venezolanas en la fase de estabilización.

«No se ha producido una migración masiva, no ha habido guerra civil y no ha habido violencia. Al contrario, se ha observado una estabilidad real sobre el terreno y un aumento de la productividad en los sectores clave», expresó.

ELECCIONES EN VENEZUELA

Marco Rubio fue consultado sobre la posibilidad de unas elecciones en Venezuela. Sin embargo, apuntó que «no sé si estableceríamos un plazo artificial. Lo importante es que, si lo pensamos con lógica, es difícil celebrar elecciones cuando muchas de las personas que querrían participar han estado en la cárcel o siguen en el extranjero».

Además, señaló que para celebrar elecciones en el país se necesitan varios factores. «Es necesario que existan partidos políticos constituidos. Es necesario que existan movimientos políticos. Y es necesario que exista un entorno mediático que permita a las personas hacer campaña y difundir su mensaje», aseguró.

«Todas estas cosas deben estar presentes, y se necesita tener candidatos que puedan postularse. Por lo tanto, creo que hay que empezar por liberar a muchas de las personas que estaban en la cárcel por ser candidatos o por apoyar a candidatos o por participar en la política. Por lo tanto, es necesario contar con una sociedad civil y política real para poder celebrar elecciones. Y eso comienza, en el caso de Venezuela, con la ley de amnistía, la liberación de los presos políticos y la posibilidad de que los venezolanos en el extranjero que deseen participar en la vida política del país puedan regresar», agregó.

También Rubio manifestó que hay otros factores que hay que tener en cuenta. «Por ejemplo, para celebrar unas elecciones reales, hay que tener en cuenta cómo pueden votar los venezolanos que viven en el extranjero. ¿Hay consulados donde puedan acudir a votar? Porque esos eran grandes colegios electorales en el pasado. Y, de hecho, Chávez prohibió en su momento el voto consular, al igual que Maduro, porque estaban perdiendo muchos votos, como se puede imaginar», recordó.

«Así que ahí hay un camino. Ni siquiera han pasado nueve semanas desde la captura de Maduro. Creo que la vida en Venezuela hoy en día no es lo suficientemente buena. Pero es sustancialmente mejor que hace nueve semanas, cuando esto podría haber tomado un rumbo muy diferente», dijo.

Aunque afirmó que deben estar atentos de lo que ocurra en Venezuela porque «tiene que seguir avanzando en esta dirección».

«La tendencia es buena, pero hay que mantenerla. Todavía estamos en un proceso de recuperación, y luego se podrá pasar a un periodo de transición hacia algo. En definitiva, la conclusión es la siguiente: para que Venezuela alcance su potencial, es decir, para atraer el tipo de inversión que necesita para reconstruir verdaderamente su economía y alcanzar su potencial, tendrá que legitimar su Gobierno mediante unas elecciones. Ellos lo saben», sentenció.