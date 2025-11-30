PÁNICO EN COLOMBIA: Robo a joyería en centro comercial terminó en balacera que dejó un policía y un antisocial fallecidos

Momentos de pánico se vivieron la tarde de este sábado en un centro comercial de Bucaramanga, Colombia, luego de que el robo a una joyería terminara en una balacera que dejó al menos a dos fallecidos, un policía y uno de los delincuentes.

El hecho ocurrió en el Centro Comercial Cuarta Etapa de la mencionada localidad colombiana, el cual fue tomado por las autoridades tras el incidente que se salió de control por la presencia de un uniformado que hacía compras de civil en el lugar y se percató que unos hombres salieron de la Joyería Caracas con una bolsa grande donde llevaban el botín.

El terror se apoderó de los visitantes cuando escucharon los estruendos de las balas en varias ocasiones. Algunos se lanzaron al piso, otros se refugiaron en locales comerciales aledaños y otros, con miedo, optaron por esconderse en los baños mientras ocurría el tiroteo.

Los gritos no cesaban y quienes estuvieron presentes manifestaron que sintieron mucho temor de morir, pues los disparos no paraban, de acuerdo a lo reseñado por el diario El Tiempo.

VIDEOS DEL HECHO SE DIFUNDIERON EN LAS REDES SOCIALES

Varios videos del hecho empezaron a circular en las redes sociales. En ellos se observa la llegada de una patrulla de la Policía de Bucaramanga al centro comercial, con varios uniformados armados.

Otra de las grabaciones muestra a dos personas tendidas en el piso, tratando de resguardar sus vidas.

Hasta el momento, hay cuatro capturados por este robo frustrado, pero lamentablemente el uniformado que evitó el robo terminó muerto.

Se trata de Fredy Leal, jefe de la división del crimen organizado de la Policía metropolitana. Además, hubo un ladrón abatido en medio de la fuerte ráfaga de disparos.

«Lamentablemente es duro, estábamos en el cuarto piso haciendo compras, de un momento a otro, todos corrían, asustados, mujeres embrazadas, no sabían qué hacer, muy doloroso, no estamos seguros en estas partes y más en la fecha en la que estamos, póngale orden a esta ciudad, era segura», dijo uno de los afectados en declaraciones reseñadas por el mencionado medio colombiano.