Colombia avanza en inclusión al reconocer las identidades de género no binarias y trans en las cédulas

La Registraduría Nacional de Colombia anunció que las nuevas cédulas de ciudadanía y los registros civiles del país incluirán los marcadores ‘NB’ (no binario) y ‘T’ (trans) en el campo «sexo», informó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Penagos hizo el anuncio en la Casa Lgbti Sebastián Romero en Bogotá. Allí, entregaron oficialmente los primeros documentos actualizados.

La autoridad electoral aseguró que esta actualización representa un «paso clave» para reconocer y garantizar el derecho a la identificación de las personas con identidad de género diversa en Colombia.

Durante el último año, la Registraduría implementó adecuaciones tecnológicas. Esto con el fin de asegurar la disponibilidad del servicio en todo el territorio nacional.

“Anunciamos el fortalecimiento de nuestra solución integral de registro civil e identificación, con la inclusión de las categorías ‘no binario’ (NB) y ‘trans’ (T) en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y documentos de identidad”, indicó la Registraduría en sus canales.

Penagos acotó que los ajustes tecnológicos ya permiten a personas no binarias y trans realizar y actualizar sus trámites. Esto incluye la solicitud y expedición de la cédula digital, en cualquier sede del país. Unidades móviles y oficinas regionales incluso ya están preparadas para garantizar el acceso equitativo y eficiente a los servicios de identificación, reseñó Infobae.

LOS PRIMEROS EN RECIBIR LAS CÉDULAS

Durante el evento, dos ciudadanos identificados como Tonny y Mike, recibieron sus nuevas cédulas de ciudadanía digital. Esto como parte del proceso de inclusión.

“Tenemos que seguir en la lucha por nuestros derechos. Lo que hemos logrado se mantiene y seguimos activos. Esto ha sido posible gracias a la participación de muchas personas”, afirmó Tonny.

Por su parte, Mike expresó: “Hoy celebramos que ya somos reconocidos por el Estado”.

Con la medida, Colombia se suma a los países que reconocen identidades de género alternativas en los documentos oficiales.