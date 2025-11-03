Robaron prendas de Versace, las vendieron por internet y lograron más de un millón de euros en ganancias

Las autoridades italianas desarticularon una banda criminal que robó prendas de la lujosa marca Versace de un almacén en Novara. Al vender estos productos en Internet, obtuvieron más de un millón de euros de ganancias.

Las investigaciones contra la banda comenzaron en 2024 cuando el personal de seguridad del almacén se percató de la desaparición de numerosas prendas. En ese sentido, presentó una denuncia ante la policía local.

De acuerdo al diario italiano La Stampa, una de las empleadas de Versace se percató que, cuando las prendas desaparecían del almacén, se ofertaban productos idénticos en plataformas de ventas de artículos nuevos.

Estas ventas eran sumamente sospechosas, puesto que se trataba de productos «prototipo» a un precio 50% inferior al valor de mercado. Así pues, se percataron de que una banda podría estar detrás de estas ofertas.

IDENTIFICARON A LA BANDA

Con el paso de los meses, las autoridades identificaron a tres integrantes de la banda de 52, 34 y 26 años. Todos son residentes de la provincia y trabajaban en la multinacional de logística Gxo Logistics, que tenía acceso exclusivo al almacén.

Las investigaciones determinaron que los sospechosos se encargaban de precintar paquetes con cinta adhesiva de la marca. Durante el transporte, hurtaban varios artículos y lo entregaban a un sujeto, considerado el cabecilla de la banda.

Se estima que la banda obtuvo 1,3 millones de euros, generando pérdidas de 2 millones a Versace. Hasta el momento, las autoridades detuvieron a una persona, mientras que otras ocho siguen siendo investigadas.