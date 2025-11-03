Homicidio, robo, drogas y más: El impactante prontuario criminal de los 115 delincuentes que murieron en operativo en Brasil

Organismos de seguridad de Brasil divulgaron los nombres e historial penal de los 115 muertos identificados durante la reciente megaoperación policial en Río de Janeiro

Según la Policía Civil más del 95 % de los fallecidos mantenía vínculos comprobados con la organización criminal que domina gran parte del tráfico de drogas en el estado y opera en varias regiones del país.

El operativo contó con la participación de 2.500 agentes y dejó un saldo de 117 civiles fallecidos, y cuatro agentes de la ley también perdieron la vida.

Las fuerzas de seguridad informaron que la violencia del operativo se debió a que cuando ingresaron a las comunidades conflictivas, integrantes del Comando Vermelho los recibieron con disparos, por lo que tuvieron que ingresar a la fuerza a las diferentes zonas montañosas.

Según la lista de la Secretaría de Seguridad Pública 97 de los muertos tenían antecedentes criminales considerados graves y 59 eran buscados por órdenes judiciales.

La lista incluye delitos como homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal, robo y porte ilegal de armas.

Felipe Curi, secretario de Policía Civil, destacó que la operación se centró en núcleos de alta peligrosidad. Según explicó, la investigación identificó la presencia en Río de líderes del tráfico de once estados distintos.

Asimismo, se refirió a los fallecidos que no contaban con antecedentes penales. “Esa mínima fracción que no poseía antecedentes penales no cambia el contexto. Si no hubieran reaccionado, habrían sido detenidos con armas de guerra y granadas”, señaló Curi.

El gobernador Cláudio Castro destacó que varios de los muertos figuraban como cabecillas del tráfico en sus lugares de origen. En esta línea calificó la operación como “un duro golpe contra la delincuencia organizada”.

Castro precisó que el principal objetivo era contener la expansión territorial del Comando Vermelho y enfrentar la red de narcotráfico interestatal que opera desde las favelas.

Mientras tanto, la Defensoría Pública, que recopila sus propios datos, elevó la cifra total de fallecidos a 132, mientras el gobierno estadual mantiene la cifra oficial en 121, incluyendo los agentes de seguridad.

🚨 Megaoperação Contenção – 28/10/2025 ❌ 113 presos e 117 criminosos neutralizados. -ASSISTA AOS VÍDEOS NO CARROSSEL ACIMA E VEJA TODOS OS IDENTIFICADOS- ➡️ As investigações apontam que 95% dos mortos tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho e 54% eram de outros… pic.twitter.com/XhDvyDAy3i — Polícia Civil RJ (@PCERJ) November 3, 2025

A continuación, la lista completa de los 115 muertos identificados y sus antecedentes, según el informe oficial divulgado por la Policía Civil de Río de Janeiro: