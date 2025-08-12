Mundo

Robaban carros y camionetas en Chile y los enviaban a Venezuela, así los descubrieron

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
Las autoridades chilenas desarticularon este fin de semana a una banda dedicada al robo de vehículos en Santiago de Chile, capital del país. Luego enviaban los carros y camionetas hacia Venezuela, en donde los comercializaban ilegalmente.

La investigación, que comenzó el pasado 28 de julio, duró casi dos meses y concluyó tras la captura de tres delincuentes de la banda en la capital chilena. Todo salió a la luz cuando uno de los sospechosos robó una camioneta valorada en 20.000 dólares.

De acuerdo a medios chilenos, la banda usaba un dispositivo que permitía abrir los vehículos y encender el motor sin causar daños. Los robos se llevaron a cabo en comunas como La Reina, Ñuñoa, Las Condes y Providencia.

Finalmente, capturaron a tres miembros de la banda, identificados como Diego Díaz, Armando Núñez y Juan José Muñoz. Estos operaban con herramientas como el sistema Gansa Digital y otros escáneres especializados.

MODUS OPERANDI DE LA BANDA

La investigación reveló un destino inédito e inesperado para los vehículos robados: Venezuela. Mediante documentos falsificados, la banda criminal burlaba los protocolos legales y lograba ingresar los vehículos.

El gobierno de Maduro aprobó en 2024 una ley que permite la importación de vehículos con hasta cinco años de antigüedad. La banda se aprovechaba de esta legislación para vender los automóviles a un precio mucho mayor que los del mercado chileno.

Las autoridades afirmaron que la banda evitaba los controles fronterizos al llevar los vehículos por rutas irregulares, pasando por Bolivia y Brasil. También incurrió en el fraude de seguros.

