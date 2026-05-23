Revelaron presunto plan terrorista que buscaba acabar con la vida de una de las hijas de Trump

Un extremista que presuntamente fue entrenado por la Guardia Revolucionaria Islámica diseñó un plan para acabar con la vida de Ivanka Trump, la hija mayor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según divulgó este viernes el diario New York Post.

Las fuerzas del orden ya capturaron al sospechoso, a quien las autoridades identificaron como Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, de 32 años de edad.

Los cuerpos de investigación constataron que el individuo guardaba planos minuciosos de la vivienda particular de Ivanka en el estado de Florida. El terrorista justificaba el ataque planeado como un acto de venganza directa por el asesinato de Qasem Soleimani, el poderoso líder militar de Irán a quien un dron estadounidense abatió hace seis años.

Al-Saadi lanzó amenazas explícitas a través de sus perfiles en redes sociales con el propósito de desmantelar el núcleo familiar del mandatario Donald Trump. El hombre fijó como blanco principal a Ivanka para cobrar una represalia por la muerte de su antiguo mentor, por lo que difundió mapas satelitales detallados de la lujosa residencia de la mujer y su esposo, Jared Kushner.

BAQER, DETENIDO A MEDIADOS DE MES

El delincuente advirtió de forma desafiante en sus publicaciones que el Servicio Secreto estadounidense fracasaría en el intento de frenar su plan de venganza. Agentes de seguridad detuvieron al sospechoso en territorio de Turquía a mediados de mayo y agilizaron su extradición inmediata a Estados Unidos, donde la justicia federal le imputa cargos por varios ataques terroristas cometidos en Europa.

La fiscalía acusó formalmente a Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi por la ejecución de atentados con bombas molotov e incendios intencionales contra diversas sinagogas ubicadas en Holanda y Bélgica. Los investigadores también vincularon al ciudadano de origen iraquí con balaceras perpetradas contra las fachadas de sedes diplomáticas americanas en el continente europeo.

Los reportes de las agencias de inteligencia demuestran que Al-Saadi actuaba con el respaldo logístico del grupo Kata’ib Hizballah. El sospechoso también sostenía nexos directos de carácter operativo con los mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, un cuerpo militar de élite subordinado al régimen iraní.

La justicia norteamericana mantiene al acusado bajo un régimen de aislamiento riguroso en una instalación carcelaria ubicada en el distrito de Brooklyn. Al-Saadi comparte el penal de máxima seguridad con prisioneros calificados de alta peligrosidad y con influyentes figuras de la política internacional que enfrentan procesos judiciales.