Revelaron las primeras imágenes del papa León XIV tras su operación por cáncer de pulmón

El Vaticano publicó este viernes las primeras imágenes del papa León XIV luego de la cirugía pulmonar a la que lo sometieron hace tan solo tres días.

«El papa León XIV celebró la misa el viernes al mediodía en la sala preparada en el décimo piso del Hospital Gemelli», informó la Santa Sede en sus redes sociales.

En las instantáneas se lo ve oficiar la misa con paramentos verdes y solideo blanco junto a su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna.

«Varios miembros del personal médico y de enfermería del Gemelli asistieron a la misa, junto con miembros del cuerpo de gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano», resaltó el Vaticano.

Pope Leo XIV celebrated Mass at noon on Friday in the room set up on the 10th floor of Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office. Several members of Gemelli’s medical and nursing staff attended the Mass, along with members of the Vatican City State Gendarmerie Corps. «In his homily, the Pope thanked all the staff—doctors, nurses, and orderlies—for the work they do every day caring for patients in their frailty, and especially for what they have done and continue to do for him,» read the statement. — Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026

En esta línea, destacaron el agradecimiento del pontífice con los galenos.

«En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal (médicos, enfermeras y auxiliares) por el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él», decía el comunicado.

El papa León XIV le extirparon con éxito parte de un pulmón a causa de un adenocarcinoma, un tumor cancerígeno.

«Los resultados confirman que su recuperación postoperatoria está progresando normalmente. Los valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada», indicaron el Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora.