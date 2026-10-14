¿Se está recuperando? Revelaron nuevos detalles del estado de salud del papa León XIV tras ser operado de un cáncer de pulmón

El Vaticano ofreció este miércoles nuevos detalles sobre el estado de salud del papa León XIV después de que le extirparan con éxito parte de un pulmón a causa de un adenocarcinoma, un tumor cancerígeno.

En un breve comunicado, la Santa Sede acotó que el papa «se sometió durante horas de la mañana a los análisis de sangre y la radiografía de tórax programados después de la cirugía».

«Los resultados confirman que su recuperación postoperatoria está progresando normalmente. Los valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada», indicaron el Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora.

Asimismo, acotaron que el Santo Padre recibió fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar por su habitación.

«Ha reanudado la alimentación normal y ha tomado el desayuno y el almuerzo. Su recuperación está procediendo según lo esperado», afirmaron.

El pontífice, de 71 años, pasó su primera noche de forma «tranquila», se encuentra bien y de buen humor, según fuentes vaticanas.

Vale recordar que León XIV fue operado el martes de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer. En la intervención, con anestesia general, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Permaneció en quirófano casi tres horas y la cirugía duró 90 minutos.

Antes de la operación, el papa fue sometido a varias pruebas diagnósticas, en concreto, una broncoscopia robótica con biopsia y un TAC torácico.