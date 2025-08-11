Revelan que familia fallecida en incendio en Chile era procedente de Maracay

Mundo

Mientras que la comunidad venezolana en Chile se encuentra conmocionada por la muerte de una familia, incluyendo tres menores de edad, en un incendio en Talca, trascendieron detalles sobre las víctimas.

El medio Crónicas de Chile precisó que la familia era originaria de la ciudad de Maracay, estado Aragua. Vecinos, por su parte, afirmaron que la madre y sus tres hijos se mudaron a la zona recientemente.

Las autoridades indicaron que las víctimas del incendio fueron identificadas como Norelys Salmerón, de 36 años, la madre, y sus tres hijos: Kevin Rivas Salmerón, de 17; Deivis Rivas Salmerón, de 9; y Yanela Salmerón, de 3.

En primera instancia, los vecinos pensaron que también había muerto en el incendio la abuela de los niños y no Norelys, puesto que ella se encargaba de cuidar de los menores cuando su madre estaba trabajando.

CONSTERNACIÓN DE LA FAMILIA

El padre de los niños, llamado Leonardo Rivas y que trabaja en una cacería de Talca, no estaba en la vivienda cuando ocurrió el incendio. Aunque no se ha pronunciado, fuentes afirman que está consternado por lo ocurrido.

La tragedia ocurrió en la madrugada de este lunes en el Pasaje 13 Poniente, en Talca, Región del Maule. De acuerdo a las autoridades, la mujer y sus hijos estaban durmiendo cuando comenzó el incendio.

incendio
Foto: cortesía

Rodrigo Lara, oficial de ronda de la Prefectura Talca, afirmó que policías y bomberos atendieron el incendio y lograron «constatar el lamentable fallecimiento de una mujer adulta y sus tres hijos».

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones para determinar la causa del incendio. Hasta el momento, no ha trascendido alguna hipótesis oficial.

