Tragedia en Chile: Madre venezolana y sus tres hijos murieron al quedar atrapados en un incendio, todo ocurrió mientras dormían

Una madre venezolana de 36 años en Chile y sus tres hijos de 17, 8 y 3 años murieron esta madrugada en Talca tras un violento incendio que consumió la vivienda donde residían.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, no fue posible rescatarlos con vida. El siniestro se inició alrededor de la 1:40 de la madrugada.

El teniente Rodrigo Lara, oficial de ronda de la Prefectura Talca de Carabineros, indicó que, una vez controlado el fuego, “se logró constatar el lamentable fallecimiento de una mujer adulta y sus tres hijos”.

🔴 Tragedia en #Talca: cuatro fallecidos en incendio en Villa Jardín del Valle, en 13 Poniente con 28 Sur, sector surponiente de Talca, dejó cuatro víctimas fatales: una abuela y sus tres nietos, todos de nacionalidad venezolana, https://t.co/0K9uzLutRN pic.twitter.com/1gohBxCSGb — Radio FM+ Talca 92.3 (@FmMas923) August 11, 2025

Hasta el lugar acudieron los bomberos y, por instrucción del Ministerio Público, equipos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y del Servicio Médico Legal (SML).

El fiscal José Manuel Varela, quien también arribó hasta el sitio del incendio, señaló que “la causa probable es la disyunción de conectores eléctricos, lo cual produce un sobrecalentamiento”.

36, 17, 8 y 3 años tienen las víctimas que esta madrugada pierden la vida al incendiarse su casa en #Talca.

En el lugar se constituyó el fiscal José Manuel Varela.@FiscaliadeChile @FiscaliaMaule pic.twitter.com/VS8buZYZRh — FISCALÍA DEL MAULE (@FiscaliaMaule) August 11, 2025

Además de la casa siniestrada, otras dos viviendas resultaron afectadas por la emergencia. Labocar informó que continuará las pericias para determinar con precisión el origen del incendio.

Hasta el momento medios locales no han dado información con respecto a la identidad de la migrante venezolana.