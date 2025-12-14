Revelan que avión comercial estuvo a punto de colisionar con aeronave de la Fuerza Aérea de EEUU frente a costas de Venezuela

Un avión comercial de la aerolínea Jet Blue estuvo a punto de colisionar el viernes, con una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EEUU), mientras volaba cerca de las costas de Venezuela.

El vuelo, que partió de la pequeña isla de Curazao, detuvo su ascenso para evitar chocar con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible del ejército norteamericano, y el piloto de la mencionada aerolínea culpó al avión militar por cruzarse en su camino.

“Casi chocamos en el aire aquí arriba”, dijo el piloto de JetBlue, según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo a la que tuvo acceso AP.

“Pasaron justo en nuestra trayectoria de vuelo… No tienen el transpondedor encendido, es indignante”, agregó el aviador.

EL AVIÓN DE JETBLUE IBA RUMBO A NUEVA YORK

El incidente afectó al vuelo 1112 de JetBlue, frente a la costa de Venezuela, cuando se dirigía al aeropuerto JFK de Nueva York.

Esto ocurre en un momento en que el ejército estadounidense ha intensificado sus actividades de interdicción de drogas en el Caribe y busca aumentar la presión sobre el gobierno venezolano, según lo reseñado por la agencia de noticias estadounidense.

“Acabamos de pasar un avión justo delante de nosotros a menos de 8 kilómetros, quizás a 3 o 5 kilómetros, pero era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y estaba a nuestra altitud (…) tuvimos que detener el ascenso”, advirtió el piloto en el audio revelado.

El piloto añadió que el avión de la Fuerza Aérea de EEUU se dirigió posteriormente hacia el espacio aéreo venezolano.

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, declaró este domingo que reportaron el incidente a las autoridades pertinentes, al tiempo que aclaró que están dispuestos a participar «en cualquier investigación».

«Nuestra tripulación está capacitada en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y agradecemos a la tripulación por informar de inmediato esta situación a nuestro equipo directivo», añadió el portavoz.

ADVERTENCIA DE VUELO EN EL ESPACIO AÉREO VENEZOLANO

El mes pasado, la Administración Federal de Aviación emitió una advertencia a las aeronaves estadounidenses instándolas a “tener precaución” cuando se encontraran en el espacio aéreo venezolano.

La alerta se emitió «debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores».