Revelan nuevos detalles del caso del niño que murió encerrado en un carro en México, por “olvido” de su madre

En medios mexicanos revelaron nuevos detalles de la tragedia que conmocionó a la ciudad de Mexicali, con la muerte del niño de 3 años, a causa de un golpe de calor. El pequeño Vicente permaneció más de 12 horas encerrado en una camioneta bajo temperaturas que superaron los 45 grados.

Entre los nuevos datos revelados por la Fiscalía General del estado de Baja California, destacan que eran aproximadamente las 1:30 p. m. del sábado 2 de mayo de 2026 cuando Roxana ‘N’, tras haber despertado por segunda vez en el día, comenzó a buscar a su hijo.

Al abrir la puerta del vehículo, se encontró con una imagen devastadora. El niño aún permanecía abrochado en su silla de seguridad, pero ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con los datos entregados, el cuerpo del menor presentaba quemaduras de primer grado en antebrazos y muslos debido a la exposición extrema al calor.

En un acto de desesperación, la reacción de la mujer fue tomar el cuerpo inerte de Vicente, ingresarlo a su residencia y recostarlo en un sofá antes de llamar a la línea de emergencias 911 para solicitar auxilio.

Por su parte, la fiscal general María Elena Andrade describió que el estado del menor era de una «agonía horrible» que dejó su cuerpo «muy maltratado».

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

La reconstrucción de los hechos indica que la tragedia se gestó desde la noche anterior. Tras asistir a una fiesta, Roxana ‘N’ llegó a su domicilio hacia las 11:00 p. m. del 1 de mayo.

Aunque parece inexplicable para las autoridades, la madre descendió del vehículo y dejó a Vicente asegurado en su asiento posterior.

Mientras el niño sufría las consecuencias del encierro, la mujer consumió bebidas alcohólicas y se mantuvo sumamente activa en sus redes sociales. Incluso compartió estados y escuchó música hasta altas horas de la madrugada.

El padre del menor, Juan Carlos Meza, denunció públicamente que la conducta de su expareja en redes es muestra de que no fue un simple descuido.

«Te equivocas por una, dos o tres horas, pero no por 14 horas». Incluso señaló que la mujer publicó una frase motivacional a la 1:00 p. m., apenas minutos antes de supuestamente «descubrir» el cuerpo.

EL PROCESO LEGAL

Ante la gravedad de los hechos, Roxana ‘N’ enfrenta cargos por homicidio con omisión impropia y dolo eventual.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, la mujer rompió en llanto, pidiendo perdón a su hijo y asegurando que «jamás tendría el corazón para hacerle daño a uno de mis hijos de manera consciente».

Por su parte, la defensa intenta mitigar la posible condena de 50 años de prisión apelando al «síndrome del niño olvidado». Y también alega supuestos problemas psicológicos derivados de un proceso de divorcio conflictivo.

Este caso no solo ha dejado una familia destruida, sino que ha impulsado la propuesta de la Ley Vicente. Se trata de una iniciativa liderada por el padre del niño para agilizar los procesos de protección infantil en México.

Mientras tanto, Roxana ‘N’ permanece en prisión preventiva a la espera de una nueva audiencia en septiembre.