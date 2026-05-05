Indignación en México: Mujer olvidó a su hijo dentro de un carro, sufrió un golpe de calor y el resultado fue mortal

Un niño de tan solo tres años murió por un golpe de calor luego de que su madre lo dejara olvidado por más de 12 horas dentro de una camioneta tras regresar a casa de una fiesta en Baja California, México.

De acuerdo con las autoridades, la noche anterior la madre identificada como Roxana estuvo en una fiesta con el niño, pero al llegar a casa olvidó al menor en su asiento.

Al día siguiente, se dio cuenta de la ausencia del niño y al revisar la camioneta lo encontró sin signos vitales. Los médicos confirmaron que el niño murió debido a un golpe de calor. Además, encontraron en su cuerpo quemaduras debido a las altas temperaturas alcanzadas dentro del automóvil.

Los investigadores determinaron que el interior del vehículo superó los 45 grados Celsius, condiciones que resultaron mortales para el menor, quien habría fallecido horas antes de que lo localizaran.

Tras los hechos, las autoridades detuvieron a la madre y la pusieron a disposición del Ministerio Público, que inició una investigación por el delito de omisión de cuidados.

Por otra parte, las autoridades dieron a conocer que la mujer enfrentaba un caso por la disputa legal de la custodia del menor.