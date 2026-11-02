Revelan las peticiones que hizo Marco Rubio durante reunión con el canciller Oliver Blanco

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este lunes una reunión con el recién nombrado canciller de Venezuela, Oliver Blanco, en donde le habría hecho exigencias claras respecto a la situación política del país.

El Departamento de Estado emitió un comunicado unas horas después de la reunión. Desde un principio, aclaró que Rubio «reafirmó» el plan de tres fases para Venezuela: «estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y transición democrática».

«Ambos dialogaron sobre los avances en las conversaciones de reconciliación lideradas por Venezuela, incluyendo las reformas institucionales que sientan las bases para elecciones libres, justas y creíbles», apuntó el Departamento de Estado.

Rubio también le pidió a Blanco que «continúe la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela». Se estima que más de 300 personas siguen encarcelados por motivos políticos, según informes independientes.

Según dijo una fuente a Roberto Macedonio, corresponsal de NTN24 en la Casa Blanca, Rubio sostuvo que deben realizarse comicios presidenciales en Venezuela para 2027. A esto sumó que es «importante empezar a anticipar unas posibles elecciones para la Asamblea Nacional».

Cabe destacar que Rubio y Blanco no hablaron de una fecha concreta para las elecciones presidenciales. Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense habría dejado claro que «deben ser el próximo año, antes de que acabe el 2027».

LO QUE DIJO BLANCO

Por su parte, Oliver Blanco, canciller de Venezuela desde la semana pasada, se pronunció en redes sociales sobre su encuentro con Rubio. En una publicación en X (Twitter), afirmó que representó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al «pueblo venezolano».

«Abordamos las relaciones bilaterales, los desafíos regionales, la cooperación y seguridad energética», indicó Blanco. «Reafirmamos nuestra disposición a seguir construyendo espacios de entendimiento en beneficio de Venezuela y de todos los venezolanos», concluyó.

En nombre de la Pdta. E @DelcyRodriguezV y del pueblo venezolano, sostuvimos un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Durante la reunión abordamos las relaciones bilaterales, los desafíos regionales, la cooperación y seguridad energética entre nuestros países. Reafirmamos nuestra disposición a seguir construyendo espacios de entendimiento en beneficio de Venezuela y de todos los venezolanos. 🇻🇪🇺🇸 — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 2, 2026



Blanco también tuvo una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El encuentro se enfocó en las «condiciones» para un «pleno desarrollo económico, acceso a los organismos financieros multilaterales y las oportunidades de cooperación económica binacional».

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Sostuvimos un encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el que conversamos sobre las condiciones para el pleno desarrollo económico de Venezuela, el acceso a los organismos financieros multilaterales y las oportunidades de cooperación económica binacional. 🇻🇪🇺🇸 — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 2, 2026



Durante su nombramiento, Delcy Rodríguez ordenó a Blanco que «siga avanzando en los cambios y la recuperación geopolítica en Venezuela». La mandataria apuntó que la designación pretende «seguir consolidando las relaciones internacionales y ampliarnos a todo el mundo».