Revelan las pertenencias incautadas a Alejandro Betancourt durante allanamiento a su castillo en Toledo

Un operativo policial de las autoridades españolas y suizas desveló los lujos y objetos hallados durante el registro judicial en el Castillo de Alamín, la exclusiva finca de 1.440 hectáreas ubicada en Toledo que sirve como residencia al empresario venezolano Alejandro Betancourt.

Durante la inspección en la opulenta propiedad, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incautaron cinco vehículos de alta gama: dos Porsche Cayenne, un Porsche con matrícula venezolana, un Ferrari F12 Berlinetta y un Mini Cooper Cabrio. Tres de estos automóviles fueron considerados de interés directo para las investigaciones que pesan sobre Betancourt por presunto blanqueo.

En los dormitorios del inmueble se descubrió una tarjeta de residencia emitida en Emiratos Árabes Unidos a nombre del magnate, además de una bodega con numerosas botellas de licores y 8.600 dólares en efectivo. Al empresario no lo localizaron durante el procedimiento, pues se retiró del lugar antes del ingreso de los funcionarios.

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Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en un armero cerrado bajo llave, según un trabajo de El País. Tras acceder al recinto, la policía decomisó 17 armas de fuego —13 rifles y cuatro escopetas— que no contaban con la documentación reglamentaria y figuraban registradas a nombre de un tercero. En el sitio también se encontraron tres silenciadores y abundante munición.

Los procedimientos en el castillo forman parte de una causa por presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de España. Las pesquisas buscan rastrear el origen de fondos de Alejandro Betancourt vinculados a operaciones financieras irregulares relacionadas con la estatal Pdvsa.