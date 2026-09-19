España espera que Delcy Rodríguez participe en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid

(EFE).- El Gobierno español tiene ya confirmación oficial de la participación de una decena de jefes de Estado en la cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, y espera que la gran mayoría de presidentes que forman parte de este foro estén presentes en esa cita, incluyendo a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La capital albergará la XXX Cumbre Iberoamericana, y la diplomacia española está acelerando los contactos para contar con la presencia de los líderes de los 22 países que conforman esta comunidad.

Madrid tomará el testigo de Cuenca (Ecuador), que en noviembre de 2024 fue sede de la última cumbre iberoamericana y que estuvo marcada por las ausencias ya que sólo participaron tres jefes de Estado: el rey Felipe VI; el presidente anfitrión, Daniel Noboa; y el de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. También acudió el jefe del Ejecutivo de Andorra, Xaier Espot.

No se descarta a Milei

Se trata de un escenario que fuentes del Gobierno garantizan que no se va a repetir en Madrid, ya que informan de que han recibido la confirmación oficial de la presencia de diez jefes de Estado (aunque no hay precisión de qué países), y las conversaciones que mantienen con el resto les hacen ser optimistas y augurar que las ausencias sean muy escasas.

Entre ellas se da prácticamente por hecho que no tendrá una representación al máximo nivel Nicaragua, copresidida por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

También es difícil que acuda el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ya que coincide con la celebración de las denominadas fiestas patrias.

Pendientes de respuesta, no descarta el Gobierno la participación de presidentes como el de Argentina, Javier Milei, o el de El Salvador, Nayib Bukele, y reconoce que considera muy importante la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que no suele prodigarse en viajes al extranjero pero confía contar con su presencia.

Situación de Delcy Rodríguez

En el caso de Venezuela, España desea que esté presente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aunque la Unión Europea mantiene contra ella las sanciones impuestas cuando era vicepresidenta de Nicolás Maduro.

Tras hacerse cargo de la presidencia, el Gobierno de Pedro Sánchez pidió a la UE que sea retirada de la lista de sancionados, una decisión que requiere la unanimidad de los Veintisiete.

Aunque esas sanciones le impedirían pisar suelo europeo, Rodríguez ya viajó a La Haya el pasado mes de mayo para intervenir en un caso que enfrenta a Caracas y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.

Lo pudo hacer ya que es posible suspender de forma limitada la prohibición del viaje con una autorización especial cuando hay obligaciones internacionales o razones diplomáticas específicas, lo que incluye la participación en reuniones multilaterales, actividades ante organismos internacionales o comparecencias ante tribunales internacionales.

Preguntado en ese momento el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la posible presencia de Rodríguez en la cumbre iberoamericana, dijo que ese viaje a España no sería diferente a la «normalidad» del desplazamiento que hizo a Países Bajos.

En casos como los de Perú y Colombia, España tuvo que volver a mandar invitaciones tras los cambios en las presidencias de esos países, que en la actualidad desempeñan, respectivamente, Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella.

Los contactos del Gobierno con el resto de naciones que forman parte del espacio iberoamericano van a proseguir y habrá ocasión para ello en Nueva York la próxima semana, en el marco de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá ante el plenario de la Asamblea, donde es previsible que haga alguna referencia a la cumbre de Madrid, y se da por seguro que hablará sobre ella en las reuniones bilaterales que pueda mantener con otros líderes iberoamericanos.

Además, la cumbre estará muy presente en la ya tradicional reunión que mantiene en los márgenes de la Asamblea de la ONU el ministro de Asuntos Exteriores español con los cancilleres iberoamericanos. EFE