Mujer creyó que le llevaban serenata por San Valentín y terminó arrestada por este motivo

Organismos de seguridad en el distrito del Rímac en Perú volvieron a superarse y esta vez llevaron a cabo la detención de una vendedora de droga local, luego de hacerle creer que le estaban enviando un regalo por el día de San Valentín.

En el video se aprecia como los agentes vestidos de civiles les llevaron música, flores y otros presentes para que la delincuente saliera de su casa y bajara la guardia. Sin embargo, la alegría de la delincuente duró poco cuando el agente que tenía las flores se le acercó, supuestamente para dárselas, y la tomó y llevó hasta el interior de la casa para la sorpresa de la antisocial.

«Pasa, pasa, pasa, pasa, policía, siéntate ahí», le dijo el funcionario, mientras ella aseguraba: «Acá no hay nada, ¿Qué tienen?».

Mientras los agentes la esposaban, la mujer confesó que no se imaginaba que se trataba de un operativo policial en su contra. «Me emocioné porque pensé que me lo había mandado mi pareja», comentó.

Los uniformados la identificaron como Katherine Fabiola Camacho Leguía, quien tiene 35 años de edad. En la propiedad encontraron 540 paquetes de pasta base de cocaína, 56 gramos de clorhidrato de la misma doga y cerca de 100 gramos de marihuana.

La mujer tenía otro antecedente previo en julio de 2025 por narcotráfico, según consta en los registros oficiales de ese país.

Posteriormente, la trasladaron a una unidad especializada donde quedó privada de libertad y a la orden de la justicia.