El gobierno de República Dominicana reabrió el proceso de regularización de venezolanos y estableció carnés con vigencia de dos años.

Se trata de la segunda fase de este proceso que beneficiará a los venezolanos, pero los que ingresaron legalmente entre 2014 y 2023. Los migrantes tendrán 180 días para poder apuntarse al proceso.

La medida la publicaron los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior y Policía a través de una resolución en conjunto.

El texto explica que podrán acogerse al mecanismo los venezolanos que hayan entrado regularmente a República Dominicana mediante tarjeta de turista o visado. Además, tuvieron que haber pertenecido en el territorio después del vencimiento de su autorización migratoria.

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Cabe destacar que la primera vez que se lanzó esta iniciativa beneficiaba los venezolanos que ingresaron al país hasta marzo de 2020.

Cabe destacar que el carnet migratorio que recibirán los beneficiados tendrá una vigencia de dos años. Además, la normativa aclara que la entrega del documento no implica un derecho automático a su renovación ni a obtener residencia permanente en República Dominicana.

Los beneficiarios tendrán el estatus migratorio de No Residente, aunque podrán solicitar cambios o renovaciones dentro de las subcategorías correspondientes, incluidas las de estudiante y trabajador temporero.

Los venezolanos podrán presentarse con sus documentos vencidos al proceso.

De acuerdo con las informaciones técnicas citadas por las autoridades, más de 27,000 personas habían logrado regularizar su situación migratoria mediante ese mecanismo hasta mediados de 2026.