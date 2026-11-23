El canciller Oliver Blanco, estará en Brasil con su homólogo Mauro Vieira, siendo su primera visita oficial desde que fue nombrado, dijo este lunes el Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores.

El encuentro entre los jefes diplomáticos de los dos países se celebrará el próximo lunes en Brasilia, según un comunicado.

La visita de Blanco, nombrado canciller hace menos de un mes, refuerza la aproximación entre ambos países, después de años de distanciamiento.

Lula y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron hace dos semanas en Turquía, en los márgenes de la cumbre climática de la ONU, y acordaron retomar la relación bilateral «al más alto nivel».

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Durante ese encuentro, ambos mandatarios expresaron su voluntad de negociar medidas comerciales y de ampliar oportunidades de cooperación en sectores como el energético.

El Gobierno de Lula no reconoció los resultados, una postura que fue objeto de críticas por parte del Ejecutivo venezolano.

Con información EFE