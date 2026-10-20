Reino Unido financiará proyectos de investigaciones para proteger el medio ambiente: Así serán los pagos

El gobierno de Reino Unido anunció el financiamiento de varios proyectos de investigación para proteger el medio ambiente de la Amazonía y reveló varios detalles sobre los parámetros y el sistema de postulaciones.

La Embajada británica en Caracas informó en sus redes sociales sobre la convocatoria de financiamiento. Aunque el financiamiento proviene de Reino Unido, el proceso será gestionado por el Global Center on Biodiversity for Climate (GCBC).

«Está recibiendo postulaciones para importantes subvenciones de investigación destinadas a apoyar proyectos innovadores que contribuyan a proteger la biodiversidad, combatir el cambio climático y mejorar los medios de vida», apuntó la Embajada.

Los proyectos podrán ser presentados por universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales (ONG) y sin fines de lucro. Deben tener una duración entre dos y cuatro años.

DETALLES DE LOS PROYECTOS

Las autoridades británicas indicaron que se debe tratar de una «propuesta de investigación para ayudar a enfrentar la pérdida de biodiversidad». «Buscamos ideas ambiciosas capaces de generar un impacto real para la naturaleza y las comunidades», apuntó.

Las postulaciones concluirán el próximo 30 de noviembre, cuando el GCBC comenzará a evaluar todos los proyectos. Luego se asignarán subvenciones entre los 200.000 y 1.500.000 libras esterlinas (266.000 a 1.996.0000 dólares).

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Aquellos grupos elegidos tendrán acceso al intercambio de conocimientos «y la colaboración entre los proyectos financiados». A esto se sumarán «talleres de fortalecimiento de capacidades».

En el caso de Venezuela, los financiamientos se enfocarán en proyectos de investigación en la Amazonía. Igualmente, Reino Unido también apoyará estudios en otras zonas del mundo, como la Cuenca del Congo y el Triángulo de Coral.