Oposición uruguaya pide elecciones y liberación de presos políticos en Venezuela

EFE.- El opositor Partido Colorado de Uruguay -una de las tres fuerzas con representación en la Cámara de Senadores- pidió este lunes elecciones presidenciales en Venezuela y reclamó la liberación inmediata de todos los presos políticos.

Así lo indica un comunicado emitido por su Comité Ejecutivo Nacional, que aseguró que en el país caribeño se superaron «ampliamente» los plazos constitucionales previstos para la convocatoria a elecciones y que allí persiste «una situación de incertidumbre institucional».

«El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se suma a las voces de la comunidad internacional que reclaman la celebración de elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y verificables, con plenas garantías democráticas y respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano», subraya el documento.

Asimismo, exige «la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos» y «el pleno restablecimiento de las libertades y los derechos humanos».

«Reclama también que se garantice el retorno seguro de todos los venezolanos que deseen regresar a su país, sin persecuciones ni represalias, y el derecho a participar en la vida política y electoral sin proscripciones ni inhabilitaciones arbitrarias», concluye.

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), propuso este domingo un acuerdo nacional en el que reitera la necesidad de una transición basada en negociaciones y elecciones libres.

«Una transición pacífica, ordenada y sostenible para Venezuela basada en la construcción de condiciones que permitan una negociación efectiva y la celebración de elecciones libres, competitivas y verificables con prioridad en las elecciones presidenciales», leyó el activista y expreso político Biagio Pilieri en nombre de la PUD.

Hablaron por plataforma Youtube

En una transmisión en YouTube, la coalición también acordó reconocer y respaldar el liderazgo de María Corina Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado, en la lucha por la «libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela» junto a Edmundo González Urrutia, quien está exiliado desde 2024 después de enfrentarse a Nicolás Maduro en las presidenciales de ese año.

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La coalición opositora también exigió la libertad plena de los presos políticos, que son 322 según la ONG Foro Penal, así como el retorno seguro de los exiliados, el «cese de la persecución política y el desmontaje del aparato represivo nacional».

Mientras tanto, el partido Vente Venezuela (VV), liderado por Machado, convocó a una movilización el próximo jueves en Caracas y todas las ciudades del país para exigir un cronograma electoral y comicios presidenciales para 2027.