¿Reino Unido entregará el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra? Esto dice el gobierno británico

Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El gobierno de Reino Unido negó este lunes que vaya a entregar a Venezuela las millonarias reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, a pesar de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, fue interpelada este lunes en el Parlamento británico. Respecto al oro venezolano, dejó claro que Londres cerró la puerta al Gobierno de Delcy Rodríguez.

«Los sucesivos gobiernos no han reconocido el régimen venezolano, base sobre la cual el Banco de Inglaterra, entidad independiente, tomó su decisión», detalló Cooper, de acuerdo al medio France 24, respecto al oro.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno de Keir Starmer afirmó que se debe «lograr una transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela». También mantuvo su postura de no reconocer a las autoridades ejecutivas del país.

FUTURO DEL ORO

El proceso judicial sobre el oro venezolano se mantiene una pausa técnica desde el 2022. Una vez el Banco de Inglaterra precisó que Londres no reconocía a Maduro como presidente, se negó a entregar los fondos y los mantuvo bloqueados.

Estas reservas de oro destacan especialmente porque su valor se ha duplicado mientras permanece en las bóvedas del banco. Aunque estaba valuada en 2020 en unos 1.950 millones de dólares, actualmente aumentaron hasta los 4.000 millones, representando el 30% de las reservas venezolanas en el mundo

«Hoy en día, las reservas de Venezuela son 11.000 millones de dólares, pero no es claro cómo el Banco Central de Venezuela mide estas reservas. Potencialmente, estos cálculos incluyen las reservas del Banco de Inglaterra», dijo el economista Jesús Gorrín.

Especialistas ven pocas posibilidades de que el oro sea entregado al gobierno venezolano en un corto plazo. Para la doctora Vanessa Neumann, primero deben darse «elecciones justas y transparentes».

