Putin no tiene previsto «de momento» conversar con Delcy Rodríguez

Por Caraota Digital
2 Min de Lectura

(EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene previsto de momento conversar con la presidenta de Venezuela en funciones, Delcy Rodríguez, pero dicho encuentro puede ser coordinado rápidamente «en caso de necesidad», afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«De momento Putin no tiene esto (conversar con la presidenta venezolana) en sus planes para los próximos días. Pero en caso de necesidad, esto puede ser organizado, sin lugar a dudas», aseveró en su rueda de prensa telefónica diaria.

No obstante, indicó que las autoridades rusas están «en contacto permanente con la señora presidenta a través de los canales diplomáticos».

DELCY RODRÍGUEZ JURÓ COMO PRESIDENTA ENCARGADA 

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el pasado 5 de enero como mandataria encargada del país. Esto dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

A pesar de la estrecha alianza entre Moscú y Caracas, Rusia ha evitado condenar abiertamente la captura de Maduro. Vale recordar que el presidente ruso, Vladímir Putin, lo recibió en el Kremlin en mayo pasado.

EFE
