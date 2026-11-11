«Reglas claras y seguras»: Delcy Rodríguez habló de la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico y la inversión

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, arribó este miércoles a Turquía para participar en la Cumbre Climática COP31.

Tras bajar del avión, Rodríguez destacó la importancia de la Reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. «Esta ley permitirá un nuevo modelo de gestión del sistema eléctrico nacional, dando apertura a inversión tanto nacional e internacional, pública y privada».

«Esto da la bienvenida a que el esfuerzo privado se sume a este esfuerzo conjunto de recuperar el sistema eléctrico nacional y que pueda garantizar el crecimiento económico que desde ya vive Venezuela, pero que estamos proyectando uno mucho mayor, que pueda garantizar el servicio eléctrico para la sociedad, los sectores comerciales e industriales», añadió.

En este sentido, resaltó la importancia de la participación de todos los sectores. «Este nuevo modelo va a permitir que este esfuerzo conjunto donde hay cohesión nacional en Venezuela se exprese ahora en la legalidad, en reglas muy claras, muy seguras, que va a permitir esta inversión».

ÚLTIMO MINUTO | Presidenta Delcy Rodríguez llegó a Antalya, Türkiye, para participar en la Cumbre Climática COP31 https://t.co/3w9gaufj0i — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) November 11, 2026

CRISIS CLIMÁTICA

Por otra parte, Rodríguez se refirió a la crisis climática y los temas que se esperan abordar en la cumbre. «Ratificamos siempre nuestro compromiso con el ambiente, ubicados con la realidad de que existe una emergencia climática. En el caso de nuestros países que este año podemos ser víctimas del Súper Niño, siempre muy atentos al respeto de los derechos de la naturaleza; cómo promover en los niños, en los jóvenes lo que significa la naturaleza y el cuidado que tenemos que tener con ella desde un país energético como Venezuela».

«Lo más relevante es establecer una agenda concreta para poder tener un porvenir y superar los desafíos que nos presenta hoy la emergencia climática», concluyó