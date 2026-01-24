Reconocen valiente labor de migrante venezolano durante la tragedia de trenes descarrilados en España

Un migrante venezolano se convirtió en un héroe sin capa durante la tragedia de los trenes de alta velocidad que descarrilaron en Adamuz, provincia de Córdoba, ya que nunca perdió la calma y ayudó a tranquilizar a los pasajeros.

Así se evidenció en un video que ha circulado por las redes sociales, donde el criollo oriundo de Barquisimeto, llamado Carlos Alberto Castillo Martínez, da un mensaje con mucha calma y entereza a las personas que se encontraban asustadas tras el siniestro.

«Estamos en una emergencia y la situación es complicada, pero es más seguro estar ahora dentro del tren, porque no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados», explicó Castillo, quien formaba parte de la tripulación del tren Iryo, involucrado en el accidente.

El mensaje se convirtió rápidamente en uno de los símbolos de aquellos momentos de incertidumbre.

«Por favor, confíen en nosotros, tenemos muchos años de preparación, pero si nos ponemos rebeldes, no hay preparación que valga. Permanezcan juntos, unidos y atentos», pidió el joven venezolano tripulante de cabina, lo que para muchos pasajeros supuso un alivio en un contexto en el que aún se desconocía la gravedad de lo ocurrido.

DESTACAN SU TEMPLE Y PROFESIONALIDAD

Tras la difusión del vídeo, familiares, amigos y antiguos compañeros han destacado su profesionalidad y su temple, según reseña el Diario Córdoba.

Una de sus familiares, Sandra Castillo, aseguró en sus redes sociales que «sus valores, principios y humanidad vienen desde su hogar», al tiempo que destacó al joven como una persona «entregada a su trabajo».

Otro de sus familiares expresó que su fallecido padre, quien en vida fue bombero, «lo guio para encontrar la calma y la confianza de brindar las palabras idóneas y apropiadas y fue capaz de llenar de paz un momento de angustia».

Por su parte, Adri Vélez, autor del video, aseguró a través de su cuenta en X (Twitter) que los tripulantes del Iryo giraron instrucciones «de una manera impecable y firme», por lo que los felicitó por su profesionalismo.