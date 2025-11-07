«Reafirmamos nuestro apoyo a autoridades venezolanas»: La advertencia de Rusia a EEUU sobre conflicto en el Caribe

Rusia advirtió este viernes que apoyará a Venezuela en caso de una agresión militar por parte de los Estados Unidos e instó a Washington a buscar una solución diplomática al conflicto actual.

«Una agresión directa agravará la situación en lugar de resolver los problemas que tienen todo el potencial de resolverse legal y diplomáticamente dentro del marco jurídico», señaló en rueda de prensa María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso.

La alta funcionaria del gobierno de Vladimir Putin reiteró que a pesar de la actual disputa entre Estados Unidos y Venezuela, «el apoyo ruso a Caracas se mantiene invariable».

«Reafirmamos nuestro firme apoyo a las autoridades venezolanas en la defensa de la soberanía nacional. En el contexto actual, mantenemos un contacto estrecho y constante con nuestros amigos venezolanos», aseveró.

En esta línea, el pasado miércoles, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, dio a conocer que Rusia y Venezuela mantienen todos los canales de contacto abiertos con motivo del conflicto actual en el Caribe.

No obstante, se desconoce cómo será el apoyo de Rusia a Venezuela en caso de un ataque. Desde Moscú se abstuvieron de comentar si proporcionarán armamento militar al gobierno de Nicolás Maduro en su defensa.

El diputado ruso Alexéi Zhuravliov aseguró en declaraciones a la prensa local que Moscú ya está suministrando ayuda militar a Venezuela.

«Según las últimas informaciones, los sistemas rusos Pantsir-S1 y Buk-M2E fueron entregados a Caracas en aviones de transporte Il-76 hace apenas unos días», dijo Zhuravliov el fin de semana.