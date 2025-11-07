Mundo

La solución que propone Petro en el conflicto entre EEUU y Venezuela que involucra a Maduro y María Corina

Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Petro

En medio del despliegue militar de los Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en que la solución al conflicto pasaría por realizar nuevas elecciones presidenciales con garantías en el país.

Por lo que hizo un llamado tanto a Maduro como a María Corina para que se lleven a cabo estos nuevos comicios.

«Por eso el camino que propongo puede ser más real. Desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes. Bien haría Maduro y María Corina en permitir esta solución pacífica y soberana del pueblo venezolano», acotó.

Luego de los hechos irregulares ocurridos en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Petro anunció que no reconocería a Nicolás Maduro como ganador de dichos sufragios. No obstante, ha mantenido una posición firme en rechazo a la presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela. «Si el gobierno de EEUU reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coinciden conmigo», dijo.

Petro ofreció estas declaraciones en respuesta a un artículo de CNN en el que aseguraban que el gobierno de Trump no tiene planeado actualmente atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela.

«Funcionarios de Trump informaron el miércoles a los legisladores que Estados Unidos no planea actualmente lanzar ataques dentro de Venezuela y no tiene una justificación legal que respalde ataques contra objetivos terrestres en este momento, según nos informan fuentes», reveló el periodista Zachary Cohen.

LEA TAMBIÉN: 250.000 VENEZOLANOS PERDERÁN EL TPS ESTE 7NOV: ¿QUÉ PASARÁ AHORA Y CUÁLES SON LAS OPCIONES?

En esta línea, Petro reiteró su rechazo a cualquier opción militar dentro de Venezuela. «Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EEUU, ni bajo los tratados internacionales».

 

