Alarma mundial: Los detalles de la ‘cepa andina de hantavirus’, que puede transmitirse entre personas

Ministerio de Salud de Sudáfrica generó alarma mundial al revelar que existe una cepa del hantavirus, detectada en un crucero que zarpó de Argentina, que sería una variante poco común capaz de transmitirse entre personas.

Lo que se detalló, es que el brote se originó a bordo del crucero MV Hondius, donde tres pasajeros murieron durante la travesía atlántica iniciada hace un mes.

El Ministerio de Salud de Sudáfrica confirmó que la cepa andina del hantavirus fue detectada en dos personas evacuadas desde el barco, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó la salida de otros tres pacientes hacia los Países Bajos para recibir atención médica especializada.

Entre los evacuados hay ciudadanos británicos, neerlandeses y alemanes, lo que ha elevado la preocupación internacional.

La OMS reiteró que, pese a la gravedad del brote, el riesgo para la población general sigue siendo bajo, aunque ya se activó un amplio operativo de seguimiento epidemiológico para rastrear a pasajeros, tripulación y contactos cercanos.

¿QUÉ SE SABE DE LA CEPA ANDINA?

El virus suele transmitirse a través de roedores, mediante su orina, saliva o heces. Sin embargo, expertos han observado que la cepa andina puede propagarse entre humanos.

Sudáfrica informó que la cepa andina —la única conocida con capacidad de transmisión entre humanos— fue confirmada tras análisis del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de ese país.

Hasta ahora se han identificado ocho casos vinculados al crucero, tres confirmados y cinco casos sospechosos.

De los dos casos confirmados en Sudáfrica, uno corresponde a una mujer neerlandesa, quien falleció después de que su esposo ya hubiera muerto en el mar.

El otro es un británico de 69 años, quien permanece hospitalizado en Johannesburgo a donde fue evacuado.

No se ha confirmado la presencia del hantavirus en el ciudadano neerlandés (pareja de la otra víctima) que murió, ni en otro pasajero alemán que también falleció.

Los españoles del barco Hondius están deseando llegar a España y nosotros deseando recibirles. Una vez lleguen, tras evaluar su estado de salud, serán trasladados al Hospital Gómez Ulla para cuidarles y atenderles en las mejores condiciones. ¿Qué tiene de especial? 🧵 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 7, 2026

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL CRUCERO?

En principio, España aceptó recibir la embarcación en las Islas Canarias, pero el presidente regional, Fernando Clavijo, rechazó el plan alegando falta de información técnica y garantías de seguridad sanitaria para la población.

La tensión aumentó, cuando Clavijo afirmó que no podía «permitir» la llegada del barco sin protocolos claros.

«No puedo permitir que entre en Canarias», le dijo Clavijo a la radio Onda Cero. «Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma», sostuvo.

Pese a la negativa, el crucero MV Hondius, afectado por dicho casos de hantavirus, fondeará en las proximidades de las islas Canarias.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y Clavijo, acordaron mantener la colaboración para gestionar la llegada a Tenerife del crucero.

De hecho, Clavijo calificó el día como positivo tras reunirse en Madrid con la ministra de Sanidad y recibir una llamada de Sánchez.

Así, ambas administraciones priorizan la coordinación institucional ante la emergencia sanitaria. Finalmente, se decidió que el MV Hondius no atracará en Tenerife, sino que fondeará en la costa para examinar a los pasajeros, quienes serán desembarcados en lanchas y repatriados en avión.