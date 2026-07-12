Rápida reacción de pasajeros salvó la vida de un hombre, estuvo a punto de salir expulsado de un avión en pleno vuelo

(EFE).- Un pasajero de un vuelo de Ryanair entre Salónica (Grecia) y Memmingen (Alemania), estuvo a punto de salir despedido del avión, este viernes, tras romperse una ventanilla durante el viaje; no obstante, la rápida reacción de otros viajeros le salvó la vida.

El ciudadano serbio de 61 años permanece ingresado en el hospital universitario AHEPA de Salónica con heridas y quemaduras causadas por la fricción contra los bordes de la ventanilla rota por la que estuvo a punto de ser expulsado en pleno vuelo, informó el portal de noticias Enikos.

Pese a que al pasajero lo trasladaron al hospital en estado de shock y con heridas también en la cabeza, su vida no corre peligro, según la prensa local.

TERROR EN EL AIRE

El vuelo de Ryanair había despegado del aeropuerto de la ciudad griega de Salónica alrededor de las 06.00 horas locales (03.00 GMT) del viernes, con destino a la localidad alemana de Memmingen.

Poco después del despegue y cuando el avión estaba en fase de ascenso sobre Macedonia del Norte, el motor derecho sufrió un fallo y algunos de sus fragmentos pudieron impactar contra el fuselaje y romper una ventanilla, lo que causó una descompresión repentina.

Testigos citados por medios griegos relataron momentos de pánico a bordo y cómo el pasajero sentado junto a la ventanilla dañada quedó con la parte superior del cuerpo fuera del avión, aunque lo retuvieron su esposa y otros viajeros.

Los testigos relataron que el cinturón de seguridad evitó que saliera disparado al exterior.

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«Llevábamos volando unos 30 o 40 minutos cuando la ventanilla estalló de repente. Mi marido estaba sentado junto a ella y la mitad de su cuerpo acabó fuera del avión», relató la mujer del pasajero al canal griego Mega.

La tripulación consiguió regresar al aeropuerto de Salónica y aterrizar de forma segura aproximadamente una hora después del despegue.

«Creíamos que nos estrellábamos, llevábamos máscaras de oxígeno y no sabíamos si sobreviviríamos», señaló una pasajera al semanario Ethnos.

Respecto al pasajero que casi salió despedido del avión, esa mujer recalcó que «tenía sangre en la cabeza» y que «se desmayó varias veces» después de que lograran reintroducir todo su cuerpo dentro de la cabina.EFE