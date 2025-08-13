«Quieren atentar contra mi vida»: Golpearon a manicurista venezolana en México por tener más clientes que su exjefa

Una migrante venezolana fue brutalmente agredida en su propio negocio en México presuntamente por tener más clientes que su competencia.

A través de una cámara de seguridad quedó captado el momento en que dos mujeres y un hombre le llegaron por la espalda. Sin mediar palabras, una de las agresoras la empezó a golpear en reiteradas ocasiones.

Tatiana Rojas, de oficio manicurista, informó que trabajó durante cinco meses con una mujer y después decidió independizarse. Sin embargo, a su antigua jefa no le gustó que la dejara para formar su propio emprendimiento.

«Ella comenzó a agredirme porque dice que yo me traje a su personal y que me estoy trayendo a su clientela. Me cayeron a golpes los tres sin mediar palabras. Yo le decía que podíamos conversar y dijo que no, que tenía que irme de la zona porque si no iban a atentar contra mi vida», dijo la venezolana al medio N+.

Una mujer venezolana denuncia agresión por parte de otros locatarios de San Cosme, CDMX; pide que la Fiscalía investigue. #EnUnaHora con @karlaiberia | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/yQfOjC6Ngu — N+ FORO (@nmasforo) August 12, 2025

Tatiana decidió ir al Ministerio Público para reportar la situación, pero para su sorpresa ahí estaban sus agresores también presentando una denuncia en su contra por riña y la amenazaron nuevamente. «Me dicen que ahora si vienen por mí, que de esta no me salva ni mi madre, que me van a matar», dijo.

Pese a que la defensa mostró el video de la agresión y las amenazas, los órganos de justicia no aprobaron enviar ninguna vigilancia, ni entregarle un botón de auxilio ante la posibilidad de un nuevo ataque. Mientras tanto, su abogado exige que el caso sea tratado como un intento de feminicidio.

«El día de ayer todavía ellos pasaron como que haciendo presión. Lo peor de todo es que en el momento que me golpearon había personas que dejaron que me agredieran como si yo fuera un animal», alertó la venezolana, quien pide justicia.