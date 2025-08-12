Mundo

¿Unir los ejércitos? Lo que respondió Petro a la propuesta de Maduro

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este martes a la propuesta realizada por Nicolás Maduro de unir fuerzas en la zona fronteriza entre ambos países para erradicar la violencia y el narcotráfico.

Tabla de Contenido

«Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado».

Leer Más

El impactante momento en el que tres menores resultaron heridas tras fallo de atracción en un parque de España
EN VIDEO | Devastador choque de trenes en la India dejó al menos 280 muertos y casi mil heridos
Conatel revocó títulos que autorizaban a SuperCable para operar en el país, esto pasará con sus usuarios

Destacó que el ELN ha sido «golpeado» en ambos lados de la frontera, militarmente.

«Mi orden dada es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EEUU, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero. Y he impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad», comentó.

LO QUE HABÍA PROPUESTO MADURO A PETRO

Maduro había propuesto a Petro «unir la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas».

Así como «unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico».

LEA TAMBIÉN: COLOMBIA CONFIRMÓ QUE ELN MATÓ EN VENEZUELA A UNO DE LOS «CEREBROS» DETRÁS DEL ATENTADO DE MIGUEL URIBE TURBAY

Asimismo, recalcó el llamado de cooperación entre ambos países. «Si se puede. Si unimos fuertemente el poder económico, institucional, político, militar y policial de Colombia y Venezuela. Podemos demostrar que como zona piloto la liberamos de la violencia».

Asimismo, reiteró los avances que ha tenido Venezuela en materia de lucha contra el narcotráfico.

«Del lado venezolano, Venezuela es un país libre de cultivo de hojas de coca, libre de laboratorios de cocaína. Además, Venezuela este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestro territorio», dijo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Cabello
«No hay manera que se escondan»: Diosdado Cabello anunció nueva incautación de explosivos
Venezuela
EN FOTOS: Vandalizaron la escultura de José Gregorio Hernández ubicada en Baruta
Venezuela
venezolanos
Venezolano murió en extraño caso de robo en Chile, autoridades investigan
Mundo