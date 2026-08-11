¿Quién es Alicia María Espinoza Paredes? La nueva cónsul general de Perú en Venezuela

Alicia María Espinoza Paredes fue designada como la nueva cónsul general del Perú en Caracas, según el nombramiento, suscrito y firmado por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el canciller Carlos Espá, que se produce después de que Lima y Caracas acordaran reanudar de forma progresiva sus relaciones bilaterales, comenzando por el nivel consular.

Espinoza Paredes es funcionaria de carrera del Servicio Diplomático de la República con rango de consejera. Antes de este nombramiento estuvo adscrita a la Dirección General para Asuntos Económicos de la Cancillería, en la Dirección de Negociaciones Económicas Internacionales.

Asimismo, en mayo de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores registró oficialmente a Espinoza Paredes como subdirectora de la Subdirección de Acuerdos Comerciales. Ese mes, además, recibió autorización para viajar a Washington D. C., en Estados Unidos, del 10 al 12 de mayo, en comisión de servicios.

La Resolución Suprema N.º 118-2026-RE establece que Espinoza Paredes asumirá la representación consular peruana en Caracas, aunque todavía no existe una fecha concreta para el inicio de sus funciones.

El documento señala, que ese momento, será determinado posteriormente mediante una resolución viceministerial.

¿CUÁLES SERÁ SUS FUNCIONES?

Entre sus funciones estará la atención y protección de los ciudadanos peruanos en Venezuela, tarea que la propia resolución describe como una prioridad de la política exterior del país.

Este componente cobra particular relevancia en el contexto actual, ya que el 24 de julio ambos gobiernos anunciaron el reinicio de los vínculos consulares como primer paso hacia una normalización más amplia de sus relaciones diplomáticas.

Perú y Venezuela suspendieron sus relaciones en 2024, y el proceso de acercamiento actual avanza por etapas, comenzando por los servicios consulares antes de abordar niveles más profundos de la relación bilateral.

Según la Cancillería peruana, el objetivo inmediato es garantizar la atención a los peruanos residentes en Venezuela y a los venezolanos que viven en Perú, un punto que el entonces canciller Carlos Pareja calificó como un primer paso de acercamiento entre ambas cancillerías tras un periodo sin representación consular activa.