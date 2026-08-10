Venezolanos se convierten en la segunda nacionalidad con mayor cantidad de llegadas a España, superando a los marroquíes

Según las cifras recientes publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, los venezolanos se consolidaron como la segunda nacionalidad con más llegadas a ese país durante el segundo trimestre de 2026. En el primer lugar se ubican los colombianos.

En cuanto a la población en España, la reciente Estadística Continua de Población (ECP), esa nación alcanzó un nuevo récord de población con 49.801.559 habitantes. Del total de la población, 42.364.016 tienen nacionalidad española y 7.437.543 son extranjeros.

En este sentido, el país europeo registra 10.291.807 residentes nacidos en el extranjero. Esta cifra incluye tanto a extranjeros como a personas que posteriormente adquirieron la nacionalidad española.

Según el INE, durante el segundo trimestre de este año llegaron a España 34.000 ciudadanos colombianos. Y sobre los venezolanos, el reporte indica que las llegadas alcanzaron las 23.300.

En un desglose de las estadísticas, se conoció que, durante el primer trimestre de 2026, las llegadas de venezolanos a España alcanzaron las 21.200 personas. Sin embargo, en el segundo trimestre también se registraron cerca de 5.900 salidas de ciudadanos venezolanos.

La tercera nacionalidad con más llegadas a España se encuentran los marroquíes, con 21.100 ingresos.

Pero, hay que recordar que, a finales de julio, a España llegaron alrededor de 50.000 a 70.000 marroquíes que cruzaron a nado o por los espigones hacia la frontera de Ceuta.