¿Qué pasaría si el Monte Fuji entra en erupción? El impactante video con IA que te sorprenderá

Por Kimberly Montilla
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El gobierno Metropolitano de Tokio publicó un video generado parcialmente con IA, donde muestra el posible escenario de la erupción del Monte Fuji, cuya ceniza volcánica afectaría el transporte y la salud de las personas.

El Monte Fuji es uno de los sitios más emblemáticos de Japón, que atrae millones de turistas cada año, pero la gente olvida que también es un volcán activo a solo 96 kilómetros del suroeste de Tokio.

«Si entrara en erupción, el gobierno predice que la ceniza volcánica podría llegar a Tokio en tan solo una o dos horas. Esa ceniza podría irritar los ojos, la garganta y paralizar el transporte público, impidiendo el acceso a alimentos y suministros de emergencia» explicó Hanako Montgomery, corresponsal internacional de CNN.

La ultima vez que el Monte Fuji entró en erupción fue en 1707  y expulsó ceniza durante aproximadamente dos semanas.   La erupción estuvo precedida por un gran terremoto de magnitud 8,6; específicamente 49 días antes.

Japón se encuentra en la parte geológicamente más activa del planeta, conocida como El Anillo de Fuego, y alberga más de 110 volcanes activos. Es azotada frecuentemente por terremotos, tsunamis y tifones.

El objetivo del gobierno al compartir esta información es que la población se mantenga alerta y preparada las 24 horas, resaltando que la importancia no es si ocurre un desastre sino cuando.

