¿Qué pasará con el bebé de la exreina de belleza tras ser asesinada por su suegra? Los nuevos detalles del caso

Carolina Flores, una popular exreina de belleza mexicana de 27 años, fue asesinada la semana pasada en manos de su suegra. Mientras que se mantiene la conmoción por el crimen, surgen dudas sobre el futuro de su bebé de apenas ocho meses.

Reyna Flores, madre de la modelo, habló con la presentadora Kerly Ruíz en Univisión. Entre los distintos temas que tocó, la mujer indicó que la bebé se mantiene con Alejandro Sánchez, su padre y esposo de la modelo.

Tras la muerte de su hija, la mujer se ofreció para cuidar al bebé, su nieto, temporalmente. Sin embargo, Sánchez rechazó la propuesta porque, antes de la tragedia, la pareja había llegado a un acuerdo para este tipo de casos.

«Como pareja siempre tenían este tipo de conversaciones de que ‘si me llega a pasar a mí algo, yo quiero que pase esto’. Entonces, en una de esas, ella le dijo a él: ‘Ni tu mamá ni mi mamá los van a cuidar’. Él quiere hacer su voluntad al pie de la letra», dijo Reyna Flores.

Hasta el momento, las autoridades no han tomado una decisión sobre el futuro del bebé. Se mantiene en manos de su padre, aunque todavía no está totalmente descartado que tenga alguna responsabilidad en el crimen.

EL ÚLTIMO VIDEO DE CAROLINA

La modelo e influencer no escondió el amor que sentía por su bebé y compartió en numerosas ocasiones videos juntos. Tras la tragedia, el último metraje que había publicado se viralizó en redes sociales.

«¿Tú qué vas a saber de amor si nunca te subieron los piecitos así?», indicaba el conmovedor video publicado por Carolina Flores. En las imágenes se ve a la modelo acostada con su bebé.

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Reportes extraoficiales indican que Carolina Flores y su suegra tuvieron problemas en los últimos meses. Aparentemente, llegaron a tener una buena relación, pero el detonante del conflicto habría sido el embarazo y nacimiento del bebé.