¿Qué le pasó a Duda? La extraña muerte de una tiktoker conocida como ‘la chica que odia las cosas’ conmociona a Brasil

El mundo de Internet está de luto por la inesperada muerte de la tiktoker de 22 años María Eduarda Alves dos Santos, conocida en redes sociales como Duda Alves, en la ciudad de Brasilia, en Brasil.

La tragedia salió a la luz el pasado 13 de septiembre, cuando la familia de Alves confirmó la noticia. Aunque se compartió un comunicado de sus seres queridos, no difundieron cuál fue la causa de muerte de la tiktoker.

Poco después, la Policía Civil de Distrito Federal tomó el caso y comenzaron a trascender detalles al respecto. Según la revista People, las autoridades investigan la muerte de Alves como un posible suicidio.

A pesar del pronunciamiento, la policía no quiso dar más información «para proteger la privacidad de la familia». Hasta el momento, no han trasdendido los resultados de la autopsia o alguna confirmación oficial por la causa de muerte.

ALVES Y LAS REDES SOCIALES

Alves fue conocida en redes sociales como «la chica que odia las cosas», al grabar videos sobre situaciones u objetos que le disgustaban. A esto se sumaron contenidos de su rutina diaria, tanto con su pareja como con sus amigos.

La joven venía pasando unos días complicados, luego de someterse a una cirugía de reducción de mamas. El pasado 9 de septiembre, denunció los comentarios negativos que recibió y las críticas de «hombres sórdidos».

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La propia Alves dijo en otra publicación que llevaba tres semanas desde la operación y había pasado un gran sufrimiento. Precisó que estuvo «vomitando mucho y llorando por el dolor constantemente».

El último adiós de Alves se dio el martes, 15 de septiembre, en la parroquia São João Paulo II, en Brasilia. Tras la confirmación de su muerte, numerosos amigos y familiares dejaron mensajes de despedida en redes sociales.