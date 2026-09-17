El insólito falso cura que bendecía y predicaba la palabra en Medellín fue detenido y expulsado por migración

Un insólito caso se encuentra en boca de la opinión pública colombiana: un sujeto se habría hecho pasar por cura para ofrecer bendiciones a los carros de la ciudad de Medellín. A cambio, solicitaba dinero en plena vía.

El caso salió a la luz gracias a una serie de denuncias ciudadanas. De acuerdo a los testigos, el sujeto vestía ornamentos religiosos y, sin mayor explicación, aseguraba ser sacerdote para ofrecer bendiciones a los vehículos que circulaban por la avenida Regional, una de las principales arterias viales de la ciudad.

El sujeto, presuntamente, solicitaba el dinero de manera casi informal en medio de la avenida. En ese sentido, terminó generando severos problemas en el tráfico vehicular y molestias a los conductores de la zona.

EL SUJETO YA HABÍA SIDO IDENTIFICADO

No se trata de un hecho aislado. Las autoridades migratorias colombianas habían identificado al sujeto en la Autopista Sur de Bogotá, en donde realizaba el mismo modus operandi para engañar a los conductores.

El sujeto es extranjero (su nacionalidad no fue precisada) y abandonó el territorio colombiano tras ser descubierto en Bogotá. Sin embargo, parece que volvió al país y se instaló en las calles de Medellín para continuar sus engaños.

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En un operativo conjunto, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Medellín localizaron e interceptaron al sujeto. Primero fue trasladado al Centro de Traslado de Protección (CTP), pero luego lo entregaron a Migración Colombia.

Al verificar irregularidades en su situación migratoria y tomando en cuenta sus acciones en las vías del país, Migración Colombia emitió una medida de expulsión inmediata. El sujeto, por tanto, fue trasladado fuera del territorio colombiano.