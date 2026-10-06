¿Qué es la peste neumónica? La enfermedad que puso a Rusia bajo vigilancia y mantiene en alerta a la OMS

Rusia se encuentra bajo vigilancia sanitaria por casos de peste neumónica, una infección pulmonar poco frecuente y mortal causada por la bacteria Yersinia pestis.

La misma se transmite a través de gotas de tos o estornudos y que requiere contacto estrecho y prolongado con alguien con síntomas.

La peste se trata de una infección pulmonar poco frecuente y mortal causada por la bacteria Yersinia pestis. Los científicos consideran que la peste neumónica es la forma más peligrosa de esta infección.

Las partículas se alojan en los pulmones y pueden desencadenar una neumonía grave, dificultando la respiración. Los síntomas pueden manifestarse en un plazo de 24 horas tras la infección.

Los infectados pueden presentar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores corporales, mareos, debilidad, fatiga, náuseas, vómitos y diarrea. En caso de no recibir tratamiento, es mortal la mayoría de las veces.

Por el contrario, si se descubre que una persona está infectada, los médicos pueden tratar la peste con un ciclo de antibióticos de al menos 10 a 14 días. Entre los más utilizados está la ciprofloxacina, la levofloxacina, la moxifloxacina, la gentamicina y la estreptomicina.

Las probabilidades de sobrevivir aumentan considerablemente si el tratamiento se suministra en las primeras 24 horas de la infección.

En casos graves los pacientes tienen que recibir oxígeno suplementario y líquidos.

¿SEGUNDA MUERTE EN RUSIA?

Medios locales rusos afirmaron este martes de manera extraoficial que murió una segunda persona debido a la peste en la región de Irkutsk, en el hospital del distrito de Irkutsk.

Dichos medios no han ofrecido mayores detalles con respecto al genero, edad o identidad de esta segunda víctima mortal.

Mientras tanto, Rusia siguen insistiendo en que la primera víctima, Darya Shipilova, de 28 años, murió de una «neumonía no identificada».

Pese a la negativa del gobierno ruso en admitir la presencia de la enfermedad ya se ha empezado a levantar un cerco internacional. Países vecinos de Mongolia, Kirguistán y Uzbekistán están reforzando los controles sanitarios en sus fronteras. En este sentido, existe el temor de que haya muerto a causa de la bacteria responsable de la Peste Negra, que provocó millones de muertes en Europa durante la Edad Media.

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De acuerdo con medios independientes, en Rusia han desaparecido informes sobre la plaga, incluido uno del canal de televisión ruso Channel 5 y otro del diario de distribución nacional Kommersant.

Funcionarios de la ciudad de Baikalsk, en Rusia ubicada en la región de Irkutsk, cerca de la frontera con Mongolia, publicó un mensaje en Telegram el 3 de octubre instando a los residentes a no viajar al distrito de Shelekhov.