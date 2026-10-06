La conmovedora historia de la pareja mexicana que se hizo cargo de un niño venezolano tras la deportación de sus padres

Una pareja mexicana está cuidando a un bebé de dos años en los Estados Unidos luego de que ICE deportara a sus padres venezolanos.

Estela y Miguel están cuidando a Ebert desde hace meses. «Es muy inquieto, pero también es cariñoso. Desafortunadamente a su mamá la deportaron, entonces se tuvo que separar del bebé», indicaron.

Al papá del niño lo habían deportado a Venezuela en 2024, su mamá en febrero. Ebert se quedó solo con su hermano Isaac de siete años.

«Yo fui la que tomó la decisión y le ofrecí mi ayuda a ella de cuidar a sus niños. ¿Yo pudiendo ayudarla cómo no iba a hacer algo?», comentó Estela.

Cuatro meses después Isaac fue enviado a Venezuela. Ebert en cambio ya tenía programada una cirugía para extirparle la mitad del pulmón izquierdo porque había nacido con un quiste. La operación fue un éxito, pero su proceso es complicado, porque el bebé tiene nacionalidad estadounidense y para entrar a Venezuela requiere visa de turista.

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Miguel destacó el cariño que le han agarrado al pequeño. «No sabemos hasta cuando sea posible enviarlo para allá. No es nada fácil, pero de todas maneras lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con amor».

La familia de origen mexicano ha batallado para cubrir con los gastos del niño. Asimismo, han recibido donaciones.

La mamá del pequeño contó que ya solicitó al gobierno venezolano que trámite su regreso al país, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

«Cuando mira a la mamá no la reconoce. Para él yo soy la mamá y él es el papá, y nos hace sentir un poquito tristes», indicó Estela.

«De igual manera, voy a estar muy contento porque yo sé que va a estar donde debe estar con su papá y su mamá. Ya Dios nos dará fuerzas para aguantar», concluyó Miguel.