Primas venezolanas fueron acribilladas en Ecuador, las encontraron en medio de una plantación

Dos jóvenes venezolanas, Génesis Tomedez y Joselyn Nazareth, fueron asesinadas en una zona rural del cantón de El Guabo, en Ecuador. Las víctimas son primas y se presume que se trata de una ejecución.

El hallazgo se dio el pasado 6 de abril en la vía rural de El Guabo, en la provincia de El Oro. Los cuerpos de las jóvenes estaban en medio de una plantación de cambures ubicada en el sector Santa Lucía, en la parroquia Barbones.

Las autoridades tuvieron conocimiento del crimen cerca de las 8:40 de la noche. Posteriormente, agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) se desplazaron a la escena para levantar los cadáveres de las jóvenes, quienes no tenían documentos.

Los cuerpos estaban a un lado del camino que conduce hacia una hacienda de la zona. Desde un principio, los agentes identificaron que ambas jóvenes presentaban heridas de arma de fuego en la parte frontal derecha de la cabeza.

¿QUÉ PASÓ CON LAS JÓVENES?

Las autoridades pusieron en marcha las pesquisas del crimen. Producto de las lesiones y la ubicación de los cuerpos, los investigadores presumen que se trató de un ataque directo e intencional contra las jóvenes.

La principal hipótesis apunta que los criminales llevaron a las jóvenes hasta esta zona rural para ejecutarlas lejos de la vista de testigos. Sin embargo, se desconoce cuál fue el móvil del crimen y no hay detalles de las últimas horas de las víctimas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL SINIESTRO CASO DE UN ADOLESCENTE EN COLOMBIA: LE QUITARON EL CELULAR POR NO QUERER COMER Y LO QUE HIZO DESPUÉS DEJÓ A TODOS EN SHOCK

En un principio, se pensó que las víctimas eran hermanas debido a sus semejanzas físicas. Finalmente, los tatuajes de una de las jóvenes permitió que ambas fueran identificadas y las autoridades verificaron que eran primas.

Las jóvenes no tienen familiares directos en Ecuador, lo que dificulta las gestiones para entregar sus cuerpos. La Policía Nacional y la Fiscalía continúa en las investigaciones del doble asesinato.