El siniestro caso de un adolescente en Colombia: Le quitaron el celular por no querer comer y lo que hizo después dejó a todos en shock

Un adolescente de 13 años se quitó la vida en Colombia luego de que un familiar le quitara su celular por no querer comer ya que estaba usando el equipo móvil.

El fallecido quedó identificado como Jordan Geovanny Pérez Murillo, quien al momento de lo ocurrido se encontraba en su vivienda ubicada en Los Manguitos, zona rural de Codazzi, del municipio César, informó el medio local Santa Marta Al Día.

De acuerdo con versiones de allegados a medios locales, todo comenzó cuando un familiar lo regañó debido a que el adolescente se negaba a almorzar por estar concentrado en su celular.

Al no hacer caso, este familiar decidió quitarle el teléfono para que comiera. No obstante, al cabo de unos minutos lo encontraron en estado crítico tras atentar contra su propia vida, por lo que lo trasladaron de inmediato a la Clínica San Martín.

Tras ingresar al centro asistencial, el personal médico confirmó que no presentaba signos vitales y lo declararon muerto.

Las autoridades anunciaron que llevarán a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del menor, incluyendo la verificación de los elementos que habrían estado involucrados en el hecho, y entrevistas con los familiares con el fin de determinar con precisión lo ocurrido.