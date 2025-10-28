Presidente electo de Bolivia envía duro mensaje a Maduro tras ser suspendido del ALBA

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, envió este martes un contundente mensaje a Nicolás Maduro, poco después de que el gobierno venezolano respaldara la suspensión del gobierno boliviano de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Paz, que ganó la segunda vuelta presidencial con el 54,9% de los votos, usó su cuenta de X (Twitter) para dirigirse a Maduro. Desde un principio, dejó claro que Bolivia buscará «recuperar la dignidad» durante su gobierno.

«Lo único digno, señor Maduro, es que nuestro pueblo viva en paz. Con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución», dijo Paz.

El centrista afirmó que, tras su triunfo electoral, Bolivia «siempre» estará del lado de la «democracia y libertad». «Bolivia representa esos valores. Usted señor Maduro, representa todo lo contrario», sentenció.

MADURO ACUSA A PAZ

La respuesta de Paz se dio después de que Maduro lo mencionó el lunes en su programa semanal. Tras la suspensión de su gobierno de la ALBA, el líder oficialista calificó al boliviano de «traidor».

«Rodrigo Paz, que me escuchas, en tu sangre tienes la traición, creciste en medio de la traición y ahora estás jugando con algo sagrado, que es la hermandad de la hija predilecta del libertador Simón Bolívar», dijo Maduro.

Al igual que la ALBA, Maduro calificó a Paz de ser un «tipo antibolivariano, proimperialista (que) empezó muy mal». Asimismo, aseguró que el boliviano instalará un gobierno de ultraderecha en el país andino.

Paz no invitó a Venezuela, Nicaragua y Cuba a su toma de posesión el próximo 8 de noviembre porque «no son democráticos». No obstante, aclaró que no pretende romper relaciones con estos países.