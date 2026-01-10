Presidente de Perú dice que incursión en Venezuela era necesaria pese a ruptura de derecho

(EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó este viernes que la incursión estadounidense en Venezuela era necesaria, pese a que esta medida rompiera el derecho internacional, y afirmó que la transición democrática en el país caribeño debe darse pronto.

En una entrevista con el periodista del canal CNN Andrés Oppenheimer, el mandatario peruano expresó su apoyo al operativo realizado por Estados Unidos hace una semana en el que capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

«En principio plenamente de acuerdo con lo que se ha hecho, era una medida necesaria, que si bien es cierto, rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse y más cuando también la implicancia es fuera del país», dijo Jerí.

Agregó que debe iniciarse pronto una transición democrática en Venezuela para que la población de dicho país sea quien elija a sus propias autoridades.

«En este caso hay un presidente que ha sido electo en 2024 que debería en principio continuar con esa labor, pero es autonomía de los venezolanos ver cuál es el mejor camino», sostuvo en referencia al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

En este sentido, destacó que al Gobierno peruano le preocupa que «se retorne rápidamente a un proceso democrático en Venezuela» y apuntó que se tienen que determinar mecanismos para establecer plazos.

«No solamente es un problema de Venezuela, es un problema continental (…) la dictadura que hubo en Venezuela y que todavía tiene sus rezagos en la actualidad ha provocado una migración en todos los demás países, entonces que Venezuela esté bien va a implicar que nuestros países también van a estar bien», añadió Jerí desde Palacio de Gobierno.

El mandatario peruano mantuvo este miércoles una conversación telefónica González Urrutia, al que le reiteró el apoyo del Gobierno peruano para que asuma el mando presidencial al reconocerle como presidente electo de los comicios celebrados en julio de 2024.

Jerí manifestó a González Urrutia «su decidido apoyo para que el proceso de transición, hacia la institucionalidad democrática en su país, culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio de 2024», según informó la Presidencia de Perú a través de las redes sociales.

El Gobierno de Perú mantiene su postura de reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela y desconoce los resultados oficiales de un proceso en el cual no se publicaron las actas pese a la demanda internacional de transparencia, lo que le permitió a Maduro asumir un tercer mandato hasta 2030. EFE